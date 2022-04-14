UNICE (UNICE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UNICE (UNICE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UNICE (UNICE) Informatie UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Officiële website: https://unicelab.io/ Whitepaper: https://docs.unicelab.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Koop nu UNICE!

UNICE (UNICE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UNICE (UNICE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 118.54K $ 118.54K $ 118.54K Totale voorraad: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Circulerende voorraad: $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 436.00K $ 436.00K $ 436.00K Hoogste ooit: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 Laagste ooit: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 Huidige prijs: $ 0.000436 $ 0.000436 $ 0.000436 Meer informatie over UNICE (UNICE) prijs

UNICE (UNICE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UNICE (UNICE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNICE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNICE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNICE begrijpt, kun je de live prijs van UNICE token verkennen!

Hoe koop je UNICE? Wil je UNICE (UNICE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om UNICE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je UNICE koopt op MEXC!

UNICE (UNICE) Prijsgeschiedenis Door de UNICE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNICE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNICE Wil je weten waar je UNICE naartoe gaat? Onze UNICE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNICE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!