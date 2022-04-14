UNISWAP (UNI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UNISWAP (UNI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UNISWAP (UNI) Informatie Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Officiële website: https://uniswap.org/blog/uni/ Block explorer: https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36 Koop nu UNI!

UNISWAP (UNI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UNISWAP (UNI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 630.33M $ 630.33M $ 630.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.15B $ 8.15B $ 8.15B Hoogste ooit: $ 45 $ 45 $ 45 Laagste ooit: $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 Huidige prijs: $ 8.151 $ 8.151 $ 8.151 Meer informatie over UNISWAP (UNI) prijs

UNISWAP (UNI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UNISWAP (UNI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNI begrijpt, kun je de live prijs van UNI token verkennen!

UNISWAP (UNI) Prijsgeschiedenis Door de UNI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNI Wil je weten waar je UNI naartoe gaat? Onze UNI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNI token!

