Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Unifi Protocol DAO (UNFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Unifi Protocol DAO (UNFI) Informatie Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Officiële website: https://www.unifiprotocol.com/ Whitepaper: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Block explorer: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Koop nu UNFI!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Unifi Protocol DAO (UNFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Totale voorraad: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Circulerende voorraad: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Hoogste ooit: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Laagste ooit: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Huidige prijs: $ 0.1988 $ 0.1988 $ 0.1988 Meer informatie over Unifi Protocol DAO (UNFI) prijs

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Unifi Protocol DAO (UNFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNFI begrijpt, kun je de live prijs van UNFI token verkennen!

Hoe koop je UNFI? Wil je Unifi Protocol DAO (UNFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om UNFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je UNFI koopt op MEXC!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Prijsgeschiedenis Door de UNFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UNFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UNFI Wil je weten waar je UNFI naartoe gaat? Onze UNFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNFI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!