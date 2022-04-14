Umee (UMEE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Umee (UMEE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols. Officiële website: https://www.umee.cc/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac

Umee (UMEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Umee (UMEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Hoogste ooit: $ 0.3671 $ 0.3671 $ 0.3671 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0002081 $ 0.0002081 $ 0.0002081 Meer informatie over Umee (UMEE) prijs

Umee (UMEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Umee (UMEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UMEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UMEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UMEE begrijpt, kun je de live prijs van UMEE token verkennen!

