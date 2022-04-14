UMA (UMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UMA (UMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UMA (UMA) Informatie Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Officiële website: https://umaproject.org/ Whitepaper: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828

UMA (UMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UMA (UMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 108.58M $ 108.58M $ 108.58M Totale voorraad: $ 126.15M $ 126.15M $ 126.15M Circulerende voorraad: $ 90.12M $ 90.12M $ 90.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 151.99M $ 151.99M $ 151.99M Hoogste ooit: $ 43.226 $ 43.226 $ 43.226 Laagste ooit: $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 $ 0.8985981014222436 Huidige prijs: $ 1.2048 $ 1.2048 $ 1.2048

UMA (UMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UMA (UMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

