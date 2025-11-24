Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomie

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Ulalo HealthPassport (ULA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 20:10:28 (UTC+8)
USD

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ulalo HealthPassport (ULA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
--
----
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Circulerende voorraad:
--
----
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
Hoogste ooit:
$ 0.01099
$ 0.01099$ 0.01099
Laagste ooit:
--
----
Huidige prijs:
$ 0.001449
$ 0.001449$ 0.001449

Ulalo HealthPassport (ULA) Informatie

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Officiële website:
https://ulalo.xyz
Whitepaper:
https://ulalo.gitbook.io/ulalo-whitepaper
Block explorer:
https://snowtrace.io/token/0xa6c187afd89Aaa4961832abB01099a781aFa2AA1

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Ulalo HealthPassport (ULA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal ULA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel ULA tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van ULA begrijpt, kun je de live prijs van ULA token verkennen!

Hoe koop je ULA?

Wil je Ulalo HealthPassport (ULA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ULA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Ulalo HealthPassport (ULA) Prijsgeschiedenis

Door de ULA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van ULA

Wil je weten waar je ULA naartoe gaat? Onze ULA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.

Lees en begrijp de Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid