BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Ulalo HealthPassport prijs vandaag is 0.001562 USD. Volg realtime ULA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ULA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Ulalo HealthPassport prijs vandaag is 0.001562 USD. Volg realtime ULA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ULA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over ULA

ULA Prijsinformatie

Wat is ULA

ULA whitepaper

ULA officiële website

ULA tokenomie

ULA Prijsvoorspelling

ULA Geschiedenis

ULA koopgids

ULA-naar-Fiat valutaconversie

ULA spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Ulalo HealthPassport logo

Ulalo HealthPassport koers(ULA)

1 ULA naar USD live prijs:

$0.001562
$0.001562$0.001562
-2.06%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:42:52 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.001522
$ 0.001522$ 0.001522
24u laag
$ 0.001627
$ 0.001627$ 0.001627
24u hoog

$ 0.001522
$ 0.001522$ 0.001522

$ 0.001627
$ 0.001627$ 0.001627

--
----

--
----

-0.70%

-2.06%

-50.18%

-50.18%

Ulalo HealthPassport (ULA) real-time prijs is $ 0.001562. De afgelopen 24 uur werd er ULA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.001522 en een hoogtepunt van $ 0.001627, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ULA hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ULA met -0.70% veranderd in het afgelopen uur, -2.06% in de afgelopen 24 uur en -50.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ulalo HealthPassport (ULA) Marktinformatie

--
----

$ 56.67K
$ 56.67K$ 56.67K

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

De huidige marktkapitalisatie van Ulalo HealthPassport is --, met een handelsvolume van $ 56.67K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ULA is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.56M.

Ulalo HealthPassport (ULA) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Ulalo HealthPassport prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00003285-2.06%
30 dagen$ -0.002215-58.65%
60 dagen$ -0.002058-56.86%
90 dagen$ -0.00251-61.65%
Ulalo HealthPassport prijswijziging vandaag

ULA registreerde vandaag een verandering van $ -0.00003285 (-2.06%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Ulalo HealthPassport 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.002215 (-58.65%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Ulalo HealthPassport 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,ULA zien we een verandering van $ -0.002058 (-56.86%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Ulalo HealthPassport 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00251 (-61.65%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Ulalo HealthPassport (ULA) bekijken?

Bekijk nu de Ulalo HealthPassportprijsgeschiedenispagina.

Wat is Ulalo HealthPassport (ULA)?

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeUlalo HealthPassport investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van ULA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Ulalo HealthPassport lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Ulalo HealthPassport aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Ulalo HealthPassport Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ulalo HealthPassport (ULA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ulalo HealthPassport (ULA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ulalo HealthPassport te bekijken.

Bekijk nu de Ulalo HealthPassport prijsvoorspelling !

Ulalo HealthPassport (ULA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ulalo HealthPassport (ULA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ULA token !

Hoe koop je Ulalo HealthPassport (ULA)?

Op zoek naar Hoe koop je Ulalo HealthPassport? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Ulalo HealthPassport gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

ULA naar lokale valuta's

1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar VND
41.10403
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar AUD
A$0.00240548
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar GBP
0.00118712
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar EUR
0.00135894
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar USD
$0.001562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MYR
RM0.00654478
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TRY
0.0657602
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar JPY
¥0.238986
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ARS
ARS$2.27695864
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar RUB
0.12702184
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar INR
0.13848692
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar IDR
Rp26.03332292
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar PHP
0.09193932
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar EGP
￡E.0.07405442
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BRL
R$0.0084348
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar CAD
C$0.00220242
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BDT
0.1904078
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar NGN
2.253966
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar COP
$6.030882
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ZAR
R.0.02730376
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar UAH
0.06572896
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TZS
T.Sh.3.837834
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar VES
Bs0.348326
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar CLP
$1.477652
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar PKR
Rs0.44160864
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar KZT
0.8186442
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar THB
฿0.05082748
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TWD
NT$0.04829704
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar AED
د.إ0.00573254
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar CHF
Fr0.00126522
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar HKD
HK$0.01213674
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar AMD
֏0.5975431
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MAD
.د.م0.01454222
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MXN
$0.02916254
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SAR
ريال0.0058575
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ETB
Br0.2389079
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar KES
KSh0.20179478
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar JOD
د.أ0.001107458
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar PLN
0.0057794
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar RON
лв0.00690404
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SEK
kr0.01496396
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BGN
лв0.0026554
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar HUF
Ft0.52715938
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar CZK
0.0331144
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar KWD
د.ك0.000479534
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ILS
0.00510774
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BOB
Bs0.01079342
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar AZN
0.0026554
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TJS
SM0.01440164
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar GEL
0.00424864
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar AOA
Kz1.4251688
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BHD
.د.ب0.000588874
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BMD
$0.001562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar DKK
kr0.01013738
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar HNL
L0.04114308
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MUR
0.07188324
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar NAD
$0.02716318
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar NOK
kr0.01597926
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar NZD
$0.00276474
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar PAB
B/.0.001562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar PGK
K0.0066385
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar QAR
ر.ق0.00568568
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar RSD
дин.0.15941772
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar UZS
soʻm18.59523512
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ALL
L0.13137982
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ANG
ƒ0.00279598
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar AWG
ƒ0.00279598
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BBD
$0.003124
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BAM
KM0.0026554
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BIF
Fr4.606338
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BND
$0.0020306
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BSD
$0.001562
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar JMD
$0.25074786
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar KHR
6.27308572
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar KMF
Fr0.665412
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar LAK
33.95652106
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar LKR
රු0.47606636
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MDL
L0.02675706
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MGA
Ar7.036029
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MOP
P0.012496
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MVR
0.0240548
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MWK
MK2.71180382
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar MZN
MT0.0998899
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar NPR
रु0.22158532
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar PYG
11.077704
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar RWF
Fr2.266462
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SBD
$0.01285526
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SCR
0.0210089
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SRD
$0.060137
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SVC
$0.0136675
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar SZL
L0.0271788
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TMT
m0.00548262
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TND
د.ت0.004589156
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar TTD
$0.01059036
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar UGX
Sh5.442008
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar XAF
Fr0.891902
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar XCD
$0.0042174
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar XOF
Fr0.891902
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar XPF
Fr0.160886
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BWP
P0.021087
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar BZD
$0.00313962
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar CVE
$0.15015506
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar DJF
Fr0.276474
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar DOP
$0.10037412
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar DZD
د.ج0.2043877
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar FJD
$0.00356136
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar GNF
Fr13.58159
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar GTQ
Q0.01196492
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar GYD
$0.3267704
1 Ulalo HealthPassport(ULA) naar ISK
kr0.196812

Ulalo HealthPassport bron

Voor een beter begrip van Ulalo HealthPassport kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Ulalo HealthPassport
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ulalo HealthPassport

Hoeveel is Ulalo HealthPassport (ULA) vandaag waard?
De live ULA prijs in USD is 0.001562 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ULA naar USD prijs?
De huidige prijs van ULA naar USD is $ 0.001562. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ulalo HealthPassport?
De marktkapitalisatie van ULA is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ULA?
De circulerende voorraad van ULA is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ULA?
ULA bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ULA?
ULA zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van ULA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ULA is $ 56.67K USD.
Zal ULA dit jaar hoger gaan?
ULA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ULA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:42:52 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

ULA-naar-USD calculator

Bedrag

ULA
ULA
USD
USD

1 ULA = 0.001562 USD

Handel in ULA

ULA/USDT
$0.001562
$0.001562$0.001562
-2.06%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,703.87
$101,703.87$101,703.87

-1.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,304.50
$3,304.50$3,304.50

-5.78%

Solana logo

Solana

SOL

$156.89
$156.89$156.89

-2.84%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1910
$1.1910$1.1910

+694.00%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,703.87
$101,703.87$101,703.87

-1.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,304.50
$3,304.50$3,304.50

-5.78%

Solana logo

Solana

SOL

$156.89
$156.89$156.89

-2.84%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2346
$2.2346$2.2346

-2.08%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16333
$0.16333$0.16333

-0.36%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1910
$1.1910$1.1910

+694.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12192
$0.12192$0.12192

+694.78%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.3121
$0.3121$0.3121

+524.20%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000585
$0.000000000585$0.000000000585

+580.23%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000042874
$0.0000000042874$0.0000000042874

+206.19%