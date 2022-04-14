UBXS Token (UBXS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in UBXS Token (UBXS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

UBXS Token (UBXS) Informatie UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Officiële website: https://bixos.io/ Whitepaper: https://docs.bixos.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Koop nu UBXS!

UBXS Token (UBXS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UBXS Token (UBXS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 374.94K $ 374.94K $ 374.94K Totale voorraad: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Circulerende voorraad: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 557.60K $ 557.60K $ 557.60K Hoogste ooit: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Laagste ooit: $ 0.006790674475630176 $ 0.006790674475630176 $ 0.006790674475630176 Huidige prijs: $ 0.00656 $ 0.00656 $ 0.00656 Meer informatie over UBXS Token (UBXS) prijs

UBXS Token (UBXS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UBXS Token (UBXS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UBXS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UBXS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UBXS begrijpt, kun je de live prijs van UBXS token verkennen!

Hoe koop je UBXS? Wil je UBXS Token (UBXS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om UBXS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je UBXS koopt op MEXC!

UBXS Token (UBXS) Prijsgeschiedenis Door de UBXS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de UBXS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van UBXS Wil je weten waar je UBXS naartoe gaat? Onze UBXS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UBXS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!