Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment. Officiële website: https://www.playubu.ai/ Whitepaper: https://litepaper.africarare.io/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9

UBU (UBU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor UBU (UBU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.66M $ 16.66M $ 16.66M Hoogste ooit: $ 0.14084 $ 0.14084 $ 0.14084 Laagste ooit: $ 0.016205595026577896 $ 0.016205595026577896 $ 0.016205595026577896 Huidige prijs: $ 0.01666 $ 0.01666 $ 0.01666 Meer informatie over UBU (UBU) prijs

UBU (UBU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van UBU (UBU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UBU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UBU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UBU begrijpt, kun je de live prijs van UBU token verkennen!

