De live Uber prijs vandaag is 94.24 USD. Volg realtime UBERON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de UBERON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Uber logo

Uber koers(UBERON)

1 UBERON naar USD live prijs:

$94.24
$94.24
+1.13%1D
USD
Uber (UBERON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:22 (UTC+8)

Uber (UBERON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 90.35
$ 90.35
24u laag
$ 99.28
$ 99.28
24u hoog

$ 90.35
$ 90.35

$ 99.28
$ 99.28

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881

-0.19%

+1.13%

-1.71%

-1.71%

Uber (UBERON) real-time prijs is $ 94.24. De afgelopen 24 uur werd er UBERON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 90.35 en een hoogtepunt van $ 99.28, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UBERON hoogste prijs aller tijden is $ 104.598200752745, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 89.84041087964881 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UBERON met -0.19% veranderd in het afgelopen uur, +1.13% in de afgelopen 24 uur en -1.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Uber (UBERON) Marktinformatie

No.2123

$ 951.67K
$ 951.67K

$ 64.59K
$ 64.59K

$ 951.67K
$ 951.67K

10.10K
10.10K

10,098.38278156
10,098.38278156

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Uber is $ 951.67K, met een handelsvolume van $ 64.59K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UBERON is 10.10K, met een totale voorraad van 10098.38278156. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 951.67K.

Uber (UBERON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Uber prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +1.053+1.13%
30 dagen$ -2.55-2.64%
60 dagen$ +34.24+57.06%
90 dagen$ +34.24+57.06%
Uber prijswijziging vandaag

UBERON registreerde vandaag een verandering van $ +1.053 (+1.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Uber 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -2.55 (-2.64%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Uber 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,UBERON zien we een verandering van $ +34.24 (+57.06%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Uber 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +34.24 (+57.06%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Uber (UBERON) bekijken?

Bekijk nu de Uberprijsgeschiedenispagina.

Wat is Uber (UBERON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeUber investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van UBERON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Uber lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Uber aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Uber Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Uber (UBERON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Uber (UBERON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Uber te bekijken.

Bekijk nu de Uber prijsvoorspelling !

Uber (UBERON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Uber (UBERON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van UBERON token !

Hoe koop je Uber (UBERON)?

Op zoek naar Hoe koop je Uber? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Uber gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

UBERON naar lokale valuta's

Uber bron

Voor een beter begrip van Uber kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Uber
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Uber

Hoeveel is Uber (UBERON) vandaag waard?
De live UBERON prijs in USD is 94.24 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige UBERON naar USD prijs?
De huidige prijs van UBERON naar USD is $ 94.24. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Uber?
De marktkapitalisatie van UBERON is $ 951.67K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van UBERON?
De circulerende voorraad van UBERON is 10.10K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van UBERON?
UBERON bereikte een ATH-prijs van 104.598200752745 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van UBERON?
UBERON zag een ATL-prijs van 89.84041087964881 USD.
Wat is het handelsvolume van UBERON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van UBERON is $ 64.59K USD.
Zal UBERON dit jaar hoger gaan?
UBERON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de UBERON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:00:22 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

UBERON-naar-USD calculator

Bedrag

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 94.24 USD

Handel in UBERON

UBERON/USDT
$94.24
$94.24
+0.92%

$101,400.86

$3,277.33

$154.94

$0.9999

$1.2551

$101,400.86

$3,277.33

$154.94

$2.2126

$0.16145

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4724

$0.4724

$1.2551

$0.11799

$0.000000000580

$0.2233

