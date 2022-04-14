Bounty Temple (TYT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bounty Temple (TYT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Officiële website: https://bountytemple.com/ Whitepaper: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82

Bounty Temple (TYT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bounty Temple (TYT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 78.67K $ 78.67K $ 78.67K Hoogste ooit: $ 3 $ 3 $ 3 Laagste ooit: $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 Huidige prijs: $ 0.001639 $ 0.001639 $ 0.001639 Meer informatie over Bounty Temple (TYT) prijs

Bounty Temple (TYT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bounty Temple (TYT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TYT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TYT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TYT begrijpt, kun je de live prijs van TYT token verkennen!

Hoe koop je TYT? Wil je Bounty Temple (TYT) toevoegen aan je portfolio?

