TrueUSD (TUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TrueUSD (TUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TrueUSD (TUSD) Informatie TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Officiële website: https://tusd.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376

TrueUSD (TUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TrueUSD (TUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 493.53M Totale voorraad: $ 494.52M Circulerende voorraad: $ 494.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 493.53M Hoogste ooit: $ 1.0949 Laagste ooit: $ 0.917876956195 Huidige prijs: $ 0.998 Meer informatie over TrueUSD (TUSD) prijs

TrueUSD (TUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TrueUSD (TUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TUSD begrijpt, kun je de live prijs van TUSD token verkennen!

TrueUSD (TUSD) Prijsgeschiedenis Door de TUSD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TUSD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TUSD Wil je weten waar je TUSD naartoe gaat? Onze TUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TUSD token!

