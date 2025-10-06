Wat is Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tuna Chain (TUNACHAIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tuna Chain (TUNACHAIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tuna Chain te bekijken.

Bekijk nu de Tuna Chain prijsvoorspelling !

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tuna Chain (TUNACHAIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TUNACHAIN token !

TUNACHAIN naar lokale valuta's

Tuna Chain bron

Voor een beter begrip van Tuna Chain kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tuna Chain Hoeveel is Tuna Chain (TUNACHAIN) vandaag waard? De live TUNACHAIN prijs in USD is 0.0010119 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige TUNACHAIN naar USD prijs? $ 0.0010119 . Bekijk De huidige prijs van TUNACHAIN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Tuna Chain? De marktkapitalisatie van TUNACHAIN is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van TUNACHAIN? De circulerende voorraad van TUNACHAIN is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van TUNACHAIN? TUNACHAIN bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TUNACHAIN? TUNACHAIN zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van TUNACHAIN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TUNACHAIN is $ 55.72K USD . Zal TUNACHAIN dit jaar hoger gaan? TUNACHAIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TUNACHAIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Belangrijke updates uit de sector

