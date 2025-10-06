BeursDEX+
De live Tuna Chain prijs vandaag is 0.0010119 USD. Volg realtime TUNACHAIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TUNACHAIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Tuna Chain koers(TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN naar USD live prijs:

$0.0010119
$0.0010119$0.0010119
-12.27%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:42:25 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0010083
$ 0.0010083$ 0.0010083
24u laag
$ 0.0011563
$ 0.0011563$ 0.0011563
24u hoog

$ 0.0010083
$ 0.0010083$ 0.0010083

$ 0.0011563
$ 0.0011563$ 0.0011563

--
----

--
----

+0.18%

-12.27%

-18.30%

-18.30%

Tuna Chain (TUNACHAIN) real-time prijs is $ 0.0010119. De afgelopen 24 uur werd er TUNACHAIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0010083 en een hoogtepunt van $ 0.0011563, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TUNACHAIN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TUNACHAIN met +0.18% veranderd in het afgelopen uur, -12.27% in de afgelopen 24 uur en -18.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Marktinformatie

--
----

$ 55.72K
$ 55.72K$ 55.72K

$ 212.50K
$ 212.50K$ 212.50K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Tuna Chain is --, met een handelsvolume van $ 55.72K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TUNACHAIN is --, met een totale voorraad van 210000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 212.50K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Tuna Chain prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000141525-12.27%
30 dagen$ +0.0003323+48.89%
60 dagen$ +0.0003579+54.72%
90 dagen$ +0.000406+67.00%
Tuna Chain prijswijziging vandaag

TUNACHAIN registreerde vandaag een verandering van $ -0.000141525 (-12.27%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Tuna Chain 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.0003323 (+48.89%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Tuna Chain 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TUNACHAIN zien we een verandering van $ +0.0003579 (+54.72%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Tuna Chain 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.000406 (+67.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Tuna Chain (TUNACHAIN) bekijken?

Bekijk nu de Tuna Chainprijsgeschiedenispagina.

Wat is Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTuna Chain investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TUNACHAIN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Tuna Chain lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Tuna Chain aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Tuna Chain Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tuna Chain (TUNACHAIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tuna Chain (TUNACHAIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tuna Chain te bekijken.

Bekijk nu de Tuna Chain prijsvoorspelling !

Tuna Chain (TUNACHAIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tuna Chain (TUNACHAIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TUNACHAIN token !

Hoe koop je Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Op zoek naar Hoe koop je Tuna Chain? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Tuna Chain gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TUNACHAIN naar lokale valuta's

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar VND
26.6281485
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar AUD
A$0.001558326
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar GBP
0.000769044
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar EUR
0.000880353
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar USD
$0.0010119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MYR
RM0.004239861
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TRY
0.04260099
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar JPY
¥0.1548207
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ARS
ARS$1.475066868
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar RUB
0.082287708
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar INR
0.089715054
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar IDR
Rp16.864993254
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar PHP
0.059560434
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar EGP
￡E.0.047974179
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BRL
R$0.00546426
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar CAD
C$0.001426779
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BDT
0.12335061
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar NGN
1.4601717
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar COP
$3.9069459
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ZAR
R.0.017688012
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar UAH
0.042580752
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TZS
T.Sh.2.4862383
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar VES
Bs0.2256537
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar CLP
$0.9572574
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar PKR
Rs0.286084368
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar KZT
0.53033679
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar THB
฿0.032927226
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TWD
NT$0.031287948
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar AED
د.إ0.003713673
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar CHF
Fr0.000819639
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar HKD
HK$0.007862463
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar AMD
֏0.387102345
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MAD
.د.م0.009420789
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MXN
$0.018892173
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SAR
ريال0.003794625
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ETB
Br0.154770105
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar KES
KSh0.130727361
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar JOD
د.أ0.0007174371
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar PLN
0.00374403
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar RON
лв0.004472598
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SEK
kr0.009694002
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BGN
лв0.00172023
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar HUF
Ft0.341506131
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar CZK
0.02145228
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar KWD
د.ك0.0003106533
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ILS
0.003308913
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BOB
Bs0.006992229
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar AZN
0.00172023
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TJS
SM0.009329718
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar GEL
0.002752368
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar AOA
Kz0.92325756
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BHD
.د.ب0.0003814863
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BMD
$0.0010119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar DKK
kr0.006567231
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar HNL
L0.026653446
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MUR
0.046567638
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar NAD
$0.017596941
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar NOK
kr0.010351737
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar NZD
$0.001791063
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar PAB
B/.0.0010119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar PGK
K0.004300575
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar QAR
ر.ق0.003683316
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar RSD
дин.0.103274514
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar UZS
soʻm12.046426644
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ALL
L0.085110909
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ANG
ƒ0.001811301
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar AWG
ƒ0.001811301
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BBD
$0.0020238
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BAM
KM0.00172023
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BIF
Fr2.9840931
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BND
$0.00131547
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BSD
$0.0010119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar JMD
$0.162440307
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar KHR
4.063851114
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar KMF
Fr0.4310694
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar LAK
21.997825647
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar LKR
රු0.308406882
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MDL
L0.017333847
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MGA
Ar4.55810355
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MOP
P0.0080952
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MVR
0.01558326
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MWK
MK1.756769709
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar MZN
MT0.064711005
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar NPR
रु0.143548134
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar PYG
7.1763948
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar RWF
Fr1.4682669
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SBD
$0.008327937
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SCR
0.013610055
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SRD
$0.03895815
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SVC
$0.008854125
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar SZL
L0.01760706
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TMT
m0.003551769
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TND
د.ت0.0029729622
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar TTD
$0.006860682
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar UGX
Sh3.5254596
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar XAF
Fr0.5777949
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar XCD
$0.00273213
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar XOF
Fr0.5777949
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar XPF
Fr0.1042257
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BWP
P0.01366065
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar BZD
$0.002033919
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar CVE
$0.097273947
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar DJF
Fr0.1791063
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar DOP
$0.065024694
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar DZD
د.ج0.132407115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar FJD
$0.002307132
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar GNF
Fr8.7984705
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar GTQ
Q0.007751154
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar GYD
$0.21168948
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) naar ISK
kr0.1274994

Voor een beter begrip van Tuna Chain kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Tuna Chain
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tuna Chain

Hoeveel is Tuna Chain (TUNACHAIN) vandaag waard?
De live TUNACHAIN prijs in USD is 0.0010119 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TUNACHAIN naar USD prijs?
De huidige prijs van TUNACHAIN naar USD is $ 0.0010119. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tuna Chain?
De marktkapitalisatie van TUNACHAIN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TUNACHAIN?
De circulerende voorraad van TUNACHAIN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TUNACHAIN?
TUNACHAIN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TUNACHAIN?
TUNACHAIN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TUNACHAIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TUNACHAIN is $ 55.72K USD.
Zal TUNACHAIN dit jaar hoger gaan?
TUNACHAIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TUNACHAIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Tuna Chain (TUNACHAIN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

