TUBES (TUBES) Informatie The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols. Officiële website: https://www.protocol.tube/main/index Block explorer: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e

TUBES (TUBES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TUBES (TUBES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 39.00M $ 39.00M $ 39.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Hoogste ooit: $ 10 $ 10 $ 10 Laagste ooit: $ 0.09029889002106577 $ 0.09029889002106577 $ 0.09029889002106577 Huidige prijs: $ 0.0844 $ 0.0844 $ 0.0844 Meer informatie over TUBES (TUBES) prijs

TUBES (TUBES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TUBES (TUBES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TUBES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TUBES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TUBES begrijpt, kun je de live prijs van TUBES token verkennen!

