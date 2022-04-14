Tradetomato (TTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tradetomato (TTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tradetomato (TTM) Informatie Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services. Officiële website: https://www.tradetomato.com/ Whitepaper: https://documentation.tradetomato.com/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xE356cb3eFc9CB4320b945393A10Fd71c77dc24A0

Tradetomato (TTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tradetomato (TTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 253.93K $ 253.93K $ 253.93K Totale voorraad: $ 996.20M $ 996.20M $ 996.20M Circulerende voorraad: $ 80.64M $ 80.64M $ 80.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Hoogste ooit: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Laagste ooit: $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 $ 0.002211006898964172 Huidige prijs: $ 0.003149 $ 0.003149 $ 0.003149 Meer informatie over Tradetomato (TTM) prijs

Tradetomato (TTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tradetomato (TTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TTM begrijpt, kun je de live prijs van TTM token verkennen!

Tradetomato (TTM) Prijsgeschiedenis Door de TTM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TTM prijsgeschiedenis!

