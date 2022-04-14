Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dejitaru Tsuka (TSUKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Informatie Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Officiële website: https://tsuka.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Koop nu TSUKA!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dejitaru Tsuka (TSUKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Hoogste ooit: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Laagste ooit: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Huidige prijs: $ 0.003753 $ 0.003753 $ 0.003753 Meer informatie over Dejitaru Tsuka (TSUKA) prijs

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dejitaru Tsuka (TSUKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TSUKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TSUKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TSUKA begrijpt, kun je de live prijs van TSUKA token verkennen!

