De live Tesla xStock prijs vandaag is 446.85 USD. Volg realtime TSLAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TSLAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TSLAX

TSLAX Prijsinformatie

Wat is TSLAX

TSLAX officiële website

TSLAX tokenomie

TSLAX Prijsvoorspelling

TSLAX Geschiedenis

TSLAX koopgids

TSLAX-naar-Fiat valutaconversie

TSLAX spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Tesla xStock logo

Tesla xStock koers(TSLAX)

1 TSLAX naar USD live prijs:

$446.85
$446.85$446.85
-1.53%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) live prijsgrafiek
Tesla xStock (TSLAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 434.05
$ 434.05$ 434.05
24u laag
$ 458.55
$ 458.55$ 458.55
24u hoog

$ 434.05
$ 434.05$ 434.05

$ 458.55
$ 458.55$ 458.55

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

-0.06%

-1.53%

-3.88%

-3.88%

Tesla xStock (TSLAX) real-time prijs is $ 446.85. De afgelopen 24 uur werd er TSLAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 434.05 en een hoogtepunt van $ 458.55, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TSLAX hoogste prijs aller tijden is $ 474.6824248978316, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 290.2836164741007 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TSLAX met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, -1.53% in de afgelopen 24 uur en -3.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tesla xStock (TSLAX) Marktinformatie

No.522

$ 41.56M
$ 41.56M$ 41.56M

$ 81.70K
$ 81.70K$ 81.70K

$ 41.56M
$ 41.56M$ 41.56M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.1895398
92,998.1895398 92,998.1895398

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Tesla xStock is $ 41.56M, met een handelsvolume van $ 81.70K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TSLAX is 93.00K, met een totale voorraad van 92998.1895398. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 41.56M.

Tesla xStock (TSLAX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Tesla xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -6.943-1.53%
30 dagen$ +6.67+1.51%
60 dagen$ +95.94+27.34%
90 dagen$ +125.19+38.91%
Tesla xStock prijswijziging vandaag

TSLAX registreerde vandaag een verandering van $ -6.943 (-1.53%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Tesla xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +6.67 (+1.51%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Tesla xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TSLAX zien we een verandering van $ +95.94 (+27.34%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Tesla xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +125.19 (+38.91%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Tesla xStock (TSLAX) bekijken?

Bekijk nu de Tesla xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Tesla xStock (TSLAX)?

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTesla xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TSLAX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Tesla xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Tesla xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Tesla xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tesla xStock (TSLAX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tesla xStock (TSLAX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tesla xStock te bekijken.

Bekijk nu de Tesla xStock prijsvoorspelling !

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tesla xStock (TSLAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TSLAX token !

Hoe koop je Tesla xStock (TSLAX)?

Op zoek naar Hoe koop je Tesla xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Tesla xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TSLAX naar lokale valuta's

1 Tesla xStock(TSLAX) naar VND
11,758,857.75
1 Tesla xStock(TSLAX) naar AUD
A$688.149
1 Tesla xStock(TSLAX) naar GBP
339.606
1 Tesla xStock(TSLAX) naar EUR
388.7595
1 Tesla xStock(TSLAX) naar USD
$446.85
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MYR
RM1,872.3015
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TRY
18,812.385
1 Tesla xStock(TSLAX) naar JPY
¥68,368.05
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ARS
ARS$651,382.182
1 Tesla xStock(TSLAX) naar RUB
36,302.094
1 Tesla xStock(TSLAX) naar INR
39,604.3155
1 Tesla xStock(TSLAX) naar IDR
Rp7,447,497.021
1 Tesla xStock(TSLAX) naar PHP
26,306.0595
1 Tesla xStock(TSLAX) naar EGP
￡E.21,171.753
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BRL
R$2,408.5215
1 Tesla xStock(TSLAX) naar CAD
C$630.0585
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BDT
54,471.015
1 Tesla xStock(TSLAX) naar NGN
644,804.55
1 Tesla xStock(TSLAX) naar COP
$1,725,287.85
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ZAR
R.7,810.938
1 Tesla xStock(TSLAX) naar UAH
18,803.448
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TZS
T.Sh.1,097,910.45
1 Tesla xStock(TSLAX) naar VES
Bs99,647.55
1 Tesla xStock(TSLAX) naar CLP
$422,720.1
1 Tesla xStock(TSLAX) naar PKR
Rs126,333.432
1 Tesla xStock(TSLAX) naar KZT
234,194.085
1 Tesla xStock(TSLAX) naar THB
฿14,531.562
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TWD
NT$13,812.1335
1 Tesla xStock(TSLAX) naar AED
د.إ1,639.9395
1 Tesla xStock(TSLAX) naar CHF
Fr361.9485
1 Tesla xStock(TSLAX) naar HKD
HK$3,472.0245
1 Tesla xStock(TSLAX) naar AMD
֏170,942.4675
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MAD
.د.م4,160.1735
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MXN
$8,342.6895
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SAR
ريال1,675.6875
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ETB
Br68,345.7075
1 Tesla xStock(TSLAX) naar KES
KSh57,728.5515
1 Tesla xStock(TSLAX) naar JOD
د.أ316.81665
1 Tesla xStock(TSLAX) naar PLN
1,653.345
1 Tesla xStock(TSLAX) naar RON
лв1,975.077
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SEK
kr4,280.823
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BGN
лв759.645
1 Tesla xStock(TSLAX) naar HUF
Ft150,807.4065
1 Tesla xStock(TSLAX) naar CZK
9,473.22
1 Tesla xStock(TSLAX) naar KWD
د.ك137.18295
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ILS
1,461.1995
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BOB
Bs3,087.7335
1 Tesla xStock(TSLAX) naar AZN
759.645
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TJS
SM4,119.957
1 Tesla xStock(TSLAX) naar GEL
1,215.432
1 Tesla xStock(TSLAX) naar AOA
Kz407,705.94
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BHD
.د.ب168.0156
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BMD
$446.85
1 Tesla xStock(TSLAX) naar DKK
kr2,904.525
1 Tesla xStock(TSLAX) naar HNL
L11,770.029
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MUR
20,564.037
1 Tesla xStock(TSLAX) naar NAD
$7,770.7215
1 Tesla xStock(TSLAX) naar NOK
kr4,562.3385
1 Tesla xStock(TSLAX) naar NZD
$790.9245
1 Tesla xStock(TSLAX) naar PAB
B/.446.85
1 Tesla xStock(TSLAX) naar PGK
K1,899.1125
1 Tesla xStock(TSLAX) naar QAR
ر.ق1,626.534
1 Tesla xStock(TSLAX) naar RSD
дин.45,609.9795
1 Tesla xStock(TSLAX) naar UZS
soʻm5,319,642.006
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ALL
L37,584.5535
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ANG
ƒ799.8615
1 Tesla xStock(TSLAX) naar AWG
ƒ799.8615
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BBD
$893.7
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BAM
KM759.645
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BIF
Fr1,317,760.65
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BND
$580.905
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BSD
$446.85
1 Tesla xStock(TSLAX) naar JMD
$71,732.8305
1 Tesla xStock(TSLAX) naar KHR
1,794,576.411
1 Tesla xStock(TSLAX) naar KMF
Fr190,358.1
1 Tesla xStock(TSLAX) naar LAK
9,714,130.2405
1 Tesla xStock(TSLAX) naar LKR
රු136,190.943
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MDL
L7,654.5405
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MGA
Ar2,012,835.825
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MOP
P3,574.8
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MVR
6,881.49
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MWK
MK775,780.7535
1 Tesla xStock(TSLAX) naar MZN
MT28,576.0575
1 Tesla xStock(TSLAX) naar NPR
रु63,390.141
1 Tesla xStock(TSLAX) naar PYG
3,169,060.2
1 Tesla xStock(TSLAX) naar RWF
Fr648,379.35
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SBD
$3,677.5755
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SCR
6,010.1325
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SRD
$17,203.725
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SVC
$3,909.9375
1 Tesla xStock(TSLAX) naar SZL
L7,775.19
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TMT
m1,568.4435
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TND
د.ت1,312.8453
1 Tesla xStock(TSLAX) naar TTD
$3,029.643
1 Tesla xStock(TSLAX) naar UGX
Sh1,556,825.4
1 Tesla xStock(TSLAX) naar XAF
Fr255,151.35
1 Tesla xStock(TSLAX) naar XCD
$1,206.495
1 Tesla xStock(TSLAX) naar XOF
Fr255,151.35
1 Tesla xStock(TSLAX) naar XPF
Fr46,025.55
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BWP
P6,032.475
1 Tesla xStock(TSLAX) naar BZD
$898.1685
1 Tesla xStock(TSLAX) naar CVE
$42,955.6905
1 Tesla xStock(TSLAX) naar DJF
Fr79,092.45
1 Tesla xStock(TSLAX) naar DOP
$28,714.581
1 Tesla xStock(TSLAX) naar DZD
د.ج58,470.3225
1 Tesla xStock(TSLAX) naar FJD
$1,018.818
1 Tesla xStock(TSLAX) naar GNF
Fr3,885,360.75
1 Tesla xStock(TSLAX) naar GTQ
Q3,422.871
1 Tesla xStock(TSLAX) naar GYD
$93,481.02
1 Tesla xStock(TSLAX) naar ISK
kr56,749.95

Tesla xStock bron

Voor een beter begrip van Tesla xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Tesla xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tesla xStock

Hoeveel is Tesla xStock (TSLAX) vandaag waard?
De live TSLAX prijs in USD is 446.85 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TSLAX naar USD prijs?
De huidige prijs van TSLAX naar USD is $ 446.85. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tesla xStock?
De marktkapitalisatie van TSLAX is $ 41.56M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TSLAX?
De circulerende voorraad van TSLAX is 93.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TSLAX?
TSLAX bereikte een ATH-prijs van 474.6824248978316 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TSLAX?
TSLAX zag een ATL-prijs van 290.2836164741007 USD.
Wat is het handelsvolume van TSLAX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TSLAX is $ 81.70K USD.
Zal TSLAX dit jaar hoger gaan?
TSLAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TSLAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Tesla xStock (TSLAX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

