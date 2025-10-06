Wat is Tesla xStock (TSLAX)?

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology. Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tesla xStock (TSLAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TSLAX token !

Tesla xStock bron

Voor een beter begrip van Tesla xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Wat is de huidige TSLAX naar USD prijs? $ 446.85. Wat is de marktkapitalisatie van Tesla xStock? De marktkapitalisatie van TSLAX is $ 41.56M USD. Wat is de circulerende voorraad van TSLAX? De circulerende voorraad van TSLAX is 93.00K USD. Wat was de all-time high (ATH) prijs van TSLAX? TSLAX bereikte een ATH-prijs van 474.6824248978316 USD. Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TSLAX? TSLAX zag een ATL-prijs van 290.2836164741007 USD. Wat is het handelsvolume van TSLAX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TSLAX is $ 81.70K USD.

