TRVL (TRVL) Informatie Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Officiële website: http://www.dtravel.com/ Whitepaper: https://docs.dtravel.com/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F

TRVL (TRVL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRVL (TRVL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.02M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 416.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.26M Hoogste ooit: $ 1.5681 Laagste ooit: $ 0.005121316692487361 Huidige prijs: $ 0.00726

TRVL (TRVL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRVL (TRVL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRVL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRVL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRVL begrijpt, kun je de live prijs van TRVL token verkennen!

TRVL (TRVL) Prijsgeschiedenis Door de TRVL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRVL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TRVL Wil je weten waar je TRVL naartoe gaat? Onze TRVL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRVL token!

