$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Officiële website: https://truth-network.io/
Whitepaper: https://truth-network.io/documentation/
Block explorer: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2

Truth Network (TRUU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Truth Network (TRUU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 12.15B $ 12.15B $ 12.15B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.49M $ 60.49M $ 60.49M Hoogste ooit: $ 0.006063 $ 0.006063 $ 0.006063 Laagste ooit: $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 $ 0.000458630071505494 Huidige prijs: $ 0.0006049 $ 0.0006049 $ 0.0006049 Meer informatie over Truth Network (TRUU) prijs

Truth Network (TRUU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Truth Network (TRUU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad: Het maximum aantal TRUU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRUU tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

