De live Swarm Network prijs vandaag is 0.01463 USD. Volg realtime TRUTH naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRUTH prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TRUTH

TRUTH Prijsinformatie

Wat is TRUTH

TRUTH whitepaper

TRUTH officiële website

TRUTH tokenomie

TRUTH Prijsvoorspelling

TRUTH Geschiedenis

TRUTH koopgids

TRUTH-naar-Fiat valutaconversie

TRUTH spot

TRUTH USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Swarm Network logo

Swarm Network koers(TRUTH)

1 TRUTH naar USD live prijs:

$0.01463
$0.01463
+5.55%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:59:35 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01273
$ 0.01273
24u laag
$ 0.01661
$ 0.01661
24u hoog

$ 0.01273
$ 0.01273

$ 0.01661
$ 0.01661

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878

-0.75%

+5.55%

+6.24%

+6.24%

Swarm Network (TRUTH) real-time prijs is $ 0.01463. De afgelopen 24 uur werd er TRUTH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01273 en een hoogtepunt van $ 0.01661, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRUTH hoogste prijs aller tijden is $ 0.020167043509271197, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.010282833131671878 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRUTH met -0.75% veranderd in het afgelopen uur, +5.55% in de afgelopen 24 uur en +6.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Swarm Network (TRUTH) Marktinformatie

No.650

$ 30.51M
$ 30.51M

$ 278.20K
$ 278.20K

$ 146.30M
$ 146.30M

2.09B
2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

20.85%

SUI

De huidige marktkapitalisatie van Swarm Network is $ 30.51M, met een handelsvolume van $ 278.20K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRUTH is 2.09B, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 146.30M.

Swarm Network (TRUTH) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Swarm Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0007693+5.55%
30 dagen$ +0.00068+4.87%
60 dagen$ +0.00963+192.60%
90 dagen$ +0.00963+192.60%
Swarm Network prijswijziging vandaag

TRUTH registreerde vandaag een verandering van $ +0.0007693 (+5.55%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Swarm Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.00068 (+4.87%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Swarm Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TRUTH zien we een verandering van $ +0.00963 (+192.60%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Swarm Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00963 (+192.60%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Swarm Network (TRUTH) bekijken?

Bekijk nu de Swarm Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Swarm Network (TRUTH)?

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSwarm Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TRUTH staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Swarm Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Swarm Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Swarm Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Swarm Network (TRUTH) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Swarm Network (TRUTH) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Swarm Network te bekijken.

Bekijk nu de Swarm Network prijsvoorspelling !

Swarm Network (TRUTH) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Swarm Network (TRUTH) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TRUTH token !

Hoe koop je Swarm Network (TRUTH)?

Op zoek naar Hoe koop je Swarm Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Swarm Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TRUTH naar lokale valuta's

1 Swarm Network(TRUTH) naar VND
384.98845
1 Swarm Network(TRUTH) naar AUD
A$0.0225302
1 Swarm Network(TRUTH) naar GBP
0.0111188
1 Swarm Network(TRUTH) naar EUR
0.0127281
1 Swarm Network(TRUTH) naar USD
$0.01463
1 Swarm Network(TRUTH) naar MYR
RM0.0612997
1 Swarm Network(TRUTH) naar TRY
0.615923
1 Swarm Network(TRUTH) naar JPY
¥2.23839
1 Swarm Network(TRUTH) naar ARS
ARS$21.3264436
1 Swarm Network(TRUTH) naar RUB
1.1885412
1 Swarm Network(TRUTH) naar INR
1.2966569
1 Swarm Network(TRUTH) naar IDR
Rp243.8332358
1 Swarm Network(TRUTH) naar PHP
0.8612681
1 Swarm Network(TRUTH) naar EGP
￡E.0.6931694
1 Swarm Network(TRUTH) naar BRL
R$0.0788557
1 Swarm Network(TRUTH) naar CAD
C$0.0206283
1 Swarm Network(TRUTH) naar BDT
1.783397
1 Swarm Network(TRUTH) naar NGN
21.11109
1 Swarm Network(TRUTH) naar COP
$56.48643
1 Swarm Network(TRUTH) naar ZAR
R.0.2557324
1 Swarm Network(TRUTH) naar UAH
0.6156304
1 Swarm Network(TRUTH) naar TZS
T.Sh.35.94591
1 Swarm Network(TRUTH) naar VES
Bs3.26249
1 Swarm Network(TRUTH) naar CLP
$13.83998
1 Swarm Network(TRUTH) naar PKR
Rs4.1361936
1 Swarm Network(TRUTH) naar KZT
7.667583
1 Swarm Network(TRUTH) naar THB
฿0.4757676
1 Swarm Network(TRUTH) naar TWD
NT$0.4522133
1 Swarm Network(TRUTH) naar AED
د.إ0.0536921
1 Swarm Network(TRUTH) naar CHF
Fr0.0118503
1 Swarm Network(TRUTH) naar HKD
HK$0.1136751
1 Swarm Network(TRUTH) naar AMD
֏5.5967065
1 Swarm Network(TRUTH) naar MAD
.د.م0.1362053
1 Swarm Network(TRUTH) naar MXN
$0.2731421
1 Swarm Network(TRUTH) naar SAR
ريال0.0548625
1 Swarm Network(TRUTH) naar ETB
Br2.2376585
1 Swarm Network(TRUTH) naar KES
KSh1.8900497
1 Swarm Network(TRUTH) naar JOD
د.أ0.01037267
1 Swarm Network(TRUTH) naar PLN
0.054131
1 Swarm Network(TRUTH) naar RON
лв0.0646646
1 Swarm Network(TRUTH) naar SEK
kr0.1401554
1 Swarm Network(TRUTH) naar BGN
лв0.024871
1 Swarm Network(TRUTH) naar HUF
Ft4.9374787
1 Swarm Network(TRUTH) naar CZK
0.310156
1 Swarm Network(TRUTH) naar KWD
د.ك0.00449141
1 Swarm Network(TRUTH) naar ILS
0.0478401
1 Swarm Network(TRUTH) naar BOB
Bs0.1010933
1 Swarm Network(TRUTH) naar AZN
0.024871
1 Swarm Network(TRUTH) naar TJS
SM0.1348886
1 Swarm Network(TRUTH) naar GEL
0.0397936
1 Swarm Network(TRUTH) naar AOA
Kz13.348412
1 Swarm Network(TRUTH) naar BHD
.د.ب0.00550088
1 Swarm Network(TRUTH) naar BMD
$0.01463
1 Swarm Network(TRUTH) naar DKK
kr0.095095
1 Swarm Network(TRUTH) naar HNL
L0.3853542
1 Swarm Network(TRUTH) naar MUR
0.6732726
1 Swarm Network(TRUTH) naar NAD
$0.2544157
1 Swarm Network(TRUTH) naar NOK
kr0.1493723
1 Swarm Network(TRUTH) naar NZD
$0.0258951
1 Swarm Network(TRUTH) naar PAB
B/.0.01463
1 Swarm Network(TRUTH) naar PGK
K0.0621775
1 Swarm Network(TRUTH) naar QAR
ر.ق0.0532532
1 Swarm Network(TRUTH) naar RSD
дин.1.4932841
1 Swarm Network(TRUTH) naar UZS
soʻm174.1666388
1 Swarm Network(TRUTH) naar ALL
L1.2305293
1 Swarm Network(TRUTH) naar ANG
ƒ0.0261877
1 Swarm Network(TRUTH) naar AWG
ƒ0.0261877
1 Swarm Network(TRUTH) naar BBD
$0.02926
1 Swarm Network(TRUTH) naar BAM
KM0.024871
1 Swarm Network(TRUTH) naar BIF
Fr43.14387
1 Swarm Network(TRUTH) naar BND
$0.019019
1 Swarm Network(TRUTH) naar BSD
$0.01463
1 Swarm Network(TRUTH) naar JMD
$2.3485539
1 Swarm Network(TRUTH) naar KHR
58.7549578
1 Swarm Network(TRUTH) naar KMF
Fr6.23238
1 Swarm Network(TRUTH) naar LAK
318.0434719
1 Swarm Network(TRUTH) naar LKR
රු4.4589314
1 Swarm Network(TRUTH) naar MDL
L0.2506119
1 Swarm Network(TRUTH) naar MGA
Ar65.900835
1 Swarm Network(TRUTH) naar MOP
P0.11704
1 Swarm Network(TRUTH) naar MVR
0.225302
1 Swarm Network(TRUTH) naar MWK
MK25.3992893
1 Swarm Network(TRUTH) naar MZN
MT0.9355885
1 Swarm Network(TRUTH) naar NPR
रु2.0754118
1 Swarm Network(TRUTH) naar PYG
103.75596
1 Swarm Network(TRUTH) naar RWF
Fr21.22813
1 Swarm Network(TRUTH) naar SBD
$0.1204049
1 Swarm Network(TRUTH) naar SCR
0.1967735
1 Swarm Network(TRUTH) naar SRD
$0.563255
1 Swarm Network(TRUTH) naar SVC
$0.1280125
1 Swarm Network(TRUTH) naar SZL
L0.254562
1 Swarm Network(TRUTH) naar TMT
m0.0513513
1 Swarm Network(TRUTH) naar TND
د.ت0.04298294
1 Swarm Network(TRUTH) naar TTD
$0.0991914
1 Swarm Network(TRUTH) naar UGX
Sh50.97092
1 Swarm Network(TRUTH) naar XAF
Fr8.35373
1 Swarm Network(TRUTH) naar XCD
$0.039501
1 Swarm Network(TRUTH) naar XOF
Fr8.35373
1 Swarm Network(TRUTH) naar XPF
Fr1.50689
1 Swarm Network(TRUTH) naar BWP
P0.197505
1 Swarm Network(TRUTH) naar BZD
$0.0294063
1 Swarm Network(TRUTH) naar CVE
$1.4063819
1 Swarm Network(TRUTH) naar DJF
Fr2.58951
1 Swarm Network(TRUTH) naar DOP
$0.9401238
1 Swarm Network(TRUTH) naar DZD
د.ج1.9143355
1 Swarm Network(TRUTH) naar FJD
$0.0333564
1 Swarm Network(TRUTH) naar GNF
Fr127.20785
1 Swarm Network(TRUTH) naar GTQ
Q0.1120658
1 Swarm Network(TRUTH) naar GYD
$3.060596
1 Swarm Network(TRUTH) naar ISK
kr1.85801

Swarm Network bron

Voor een beter begrip van Swarm Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Swarm Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Swarm Network

Hoeveel is Swarm Network (TRUTH) vandaag waard?
De live TRUTH prijs in USD is 0.01463 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TRUTH naar USD prijs?
De huidige prijs van TRUTH naar USD is $ 0.01463. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Swarm Network?
De marktkapitalisatie van TRUTH is $ 30.51M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TRUTH?
De circulerende voorraad van TRUTH is 2.09B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TRUTH?
TRUTH bereikte een ATH-prijs van 0.020167043509271197 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TRUTH?
TRUTH zag een ATL-prijs van 0.010282833131671878 USD.
Wat is het handelsvolume van TRUTH?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TRUTH is $ 278.20K USD.
Zal TRUTH dit jaar hoger gaan?
TRUTH kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TRUTH prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:59:35 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.01463
$101,372.11

$3,276.26

$154.81

$1.0000

$1.2911

$101,372.11

$3,276.26

$154.81

$2.2110

$0.16144

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4586

$0.4586

$1.2911

$0.10999

$0.000000000450

$0.2228

