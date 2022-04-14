TrueFiToken (TRU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TrueFiToken (TRU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TrueFiToken (TRU) Informatie TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Officiële website: https://truefi.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784

TrueFiToken (TRU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TrueFiToken (TRU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.68M $ 38.68M $ 38.68M Totale voorraad: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Circulerende voorraad: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M Hoogste ooit: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Laagste ooit: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Huidige prijs: $ 0.0291 $ 0.0291 $ 0.0291 Meer informatie over TrueFiToken (TRU) prijs

TrueFiToken (TRU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TrueFiToken (TRU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRU begrijpt, kun je de live prijs van TRU token verkennen!

TrueFiToken (TRU) Prijsgeschiedenis Door de TRU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TRU Wil je weten waar je TRU naartoe gaat? Onze TRU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRU token!

