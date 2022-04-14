TROLL (TROLLSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TROLL (TROLLSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TROLL (TROLLSOL) Informatie $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Officiële website: https://trololol.io Block explorer: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Koop nu TROLLSOL!

TROLL (TROLLSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TROLL (TROLLSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.53M $ 122.53M $ 122.53M Totale voorraad: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Circulerende voorraad: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 122.66M $ 122.66M $ 122.66M Hoogste ooit: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Laagste ooit: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Huidige prijs: $ 0.122663 $ 0.122663 $ 0.122663 Meer informatie over TROLL (TROLLSOL) prijs

TROLL (TROLLSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TROLL (TROLLSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TROLLSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TROLLSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TROLLSOL begrijpt, kun je de live prijs van TROLLSOL token verkennen!

Hoe koop je TROLLSOL? Wil je TROLL (TROLLSOL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TROLLSOL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TROLLSOL koopt op MEXC!

TROLL (TROLLSOL) Prijsgeschiedenis Door de TROLLSOL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TROLLSOL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TROLLSOL Wil je weten waar je TROLLSOL naartoe gaat? Onze TROLLSOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TROLLSOL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!