TROLL (TROLL) Informatie $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Officiële website: https://troll.run/ Whitepaper: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Koop nu TROLL!

TROLL (TROLL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TROLL (TROLL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Totale voorraad: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Circulerende voorraad: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Hoogste ooit: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 Laagste ooit: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Huidige prijs: $ 0.000000003431 $ 0.000000003431 $ 0.000000003431 Meer informatie over TROLL (TROLL) prijs

TROLL (TROLL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TROLL (TROLL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TROLL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TROLL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TROLL begrijpt, kun je de live prijs van TROLL token verkennen!

