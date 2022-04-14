Tri Sigma (TRISIG) Tokenomie
Tri Sigma (TRISIG) Informatie
Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.
Tri Sigma (TRISIG) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tri Sigma (TRISIG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Tri Sigma (TRISIG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Tri Sigma (TRISIG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal TRISIG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel TRISIG tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van TRISIG begrijpt, kun je de live prijs van TRISIG token verkennen!
Hoe koop je TRISIG?
Wil je Tri Sigma (TRISIG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TRISIG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.
Tri Sigma (TRISIG) Prijsgeschiedenis
Door de TRISIG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.
Prijsvoorspelling van TRISIG
Wil je weten waar je TRISIG naartoe gaat? Onze TRISIG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.
