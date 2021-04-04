TRIBE (TRIBE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TRIBE (TRIBE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TRIBE (TRIBE) Informatie The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol. The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol. Officiële website: https://fei.money/ Whitepaper: https://fei.money/static/media/whitepaper.7d5e2986.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/DPgNKZJAG2w1S6vfYHDBT62R4qrWWH5f45CnxtbQduZE Koop nu TRIBE!

TRIBE (TRIBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRIBE (TRIBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 646.40M $ 646.40M $ 646.40M Hoogste ooit: $ 2.4699 $ 2.4699 $ 2.4699 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.6464 $ 0.6464 $ 0.6464 Meer informatie over TRIBE (TRIBE) prijs

TRIBE (TRIBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRIBE (TRIBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRIBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRIBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRIBE begrijpt, kun je de live prijs van TRIBE token verkennen!

TRIBE (TRIBE) Prijsgeschiedenis Door de TRIBE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRIBE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TRIBE Wil je weten waar je TRIBE naartoe gaat? Onze TRIBE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRIBE token!

