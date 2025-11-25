Ontdek belangrijke inzichten in Triumph Studio Token (TRI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Nu je de tokenomie van TRI begrijpt, kun je de live prijs van TRI token verkennen !

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Het maximum aantal TRI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Inzicht in de tokenomie van Triumph Studio Token (TRI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Hoe koop je TRI? Wil je Triumph Studio Token (TRI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TRI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TRI koopt op MEXC!

Triumph Studio Token (TRI) Prijsgeschiedenis Door de TRI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRI prijsgeschiedenis!