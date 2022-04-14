Tren Finance (TREN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tren Finance (TREN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tren Finance (TREN) Informatie Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Officiële website: https://www.tren.finance/ Whitepaper: https://docs.tren.finance/ Block explorer: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5

Tren Finance (TREN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tren Finance (TREN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 85.92K $ 85.92K $ 85.92K Hoogste ooit: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00008592 $ 0.00008592 $ 0.00008592 Meer informatie over Tren Finance (TREN) prijs

Tren Finance (TREN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tren Finance (TREN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TREN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TREN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TREN begrijpt, kun je de live prijs van TREN token verkennen!

