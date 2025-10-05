De live Tren Finance prijs vandaag is 0.00007313 USD. Volg realtime TREN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TREN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Tren Finance prijs vandaag is 0.00007313 USD. Volg realtime TREN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TREN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 TREN naar USD live prijs:

$0.00007313
-0.88%1D
USD
Tren Finance (TREN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:50:24 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00007297
24u laag
$ 0.00007542
24u hoog

+0.09%

-0.88%

-16.05%

-16.05%

Tren Finance (TREN) real-time prijs is $ 0.00007313. De afgelopen 24 uur werd er TREN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00007297 en een hoogtepunt van $ 0.00007542, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TREN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TREN met +0.09% veranderd in het afgelopen uur, -0.88% in de afgelopen 24 uur en -16.05% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tren Finance (TREN) Marktinformatie

$ 54.95K
$ 54.95K$ 54.95K

$ 73.13K
$ 73.13K$ 73.13K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Tren Finance is --, met een handelsvolume van $ 54.95K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TREN is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 73.13K.

Tren Finance (TREN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Tren Finance prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000006493-0.88%
30 dagen$ -0.00007857-51.80%
60 dagen$ -0.00018517-71.69%
90 dagen$ -0.00492687-98.54%
Tren Finance prijswijziging vandaag

TREN registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000006493 (-0.88%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Tren Finance 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00007857 (-51.80%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Tren Finance 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TREN zien we een verandering van $ -0.00018517 (-71.69%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Tren Finance 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00492687 (-98.54%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Tren Finance (TREN) bekijken?

Bekijk nu de Tren Financeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Tren Finance (TREN)?

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTren Finance investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TREN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Tren Finance lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Tren Finance aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Tren Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tren Finance (TREN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tren Finance (TREN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tren Finance te bekijken.

Bekijk nu de Tren Finance prijsvoorspelling !

Tren Finance (TREN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tren Finance (TREN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TREN token !

Hoe koop je Tren Finance (TREN)?

Op zoek naar Hoe koop je Tren Finance? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Tren Finance gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TREN naar lokale valuta's

Tren Finance bron

Voor een beter begrip van Tren Finance kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Tren Finance
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tren Finance

Hoeveel is Tren Finance (TREN) vandaag waard?
De live TREN prijs in USD is 0.00007313 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TREN naar USD prijs?
De huidige prijs van TREN naar USD is $ 0.00007313. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tren Finance?
De marktkapitalisatie van TREN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TREN?
De circulerende voorraad van TREN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TREN?
TREN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TREN?
TREN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TREN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TREN is $ 54.95K USD.
Zal TREN dit jaar hoger gaan?
TREN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TREN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Tren Finance (TREN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Trending nieuws

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

