Wat is Tren Finance (TREN)?

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tren Finance (TREN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tren Finance (TREN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tren Finance te bekijken.

Bekijk nu de Tren Finance prijsvoorspelling !

Tren Finance (TREN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tren Finance (TREN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TREN token !

Tren Finance bron

Voor een beter begrip van Tren Finance kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tren Finance Hoeveel is Tren Finance (TREN) vandaag waard? De live TREN prijs in USD is 0.00007313 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige TREN naar USD prijs? $ 0.00007313 . Bekijk De huidige prijs van TREN naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Tren Finance? De marktkapitalisatie van TREN is -- USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van TREN? De circulerende voorraad van TREN is -- USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van TREN? TREN bereikte een ATH-prijs van -- USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TREN? TREN zag een ATL-prijs van -- USD . Wat is het handelsvolume van TREN? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TREN is $ 54.95K USD . Zal TREN dit jaar hoger gaan? TREN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TREN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

Tren Finance (TREN) Belangrijke updates uit de sector

