Terrace (TRC) Informatie Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one. Officiële website: https://www.terrace.fi/ Whitepaper: http://docs.terrace.fi/ Block explorer: https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867

Terrace (TRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Terrace (TRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Hoogste ooit: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.003542 $ 0.003542 $ 0.003542 Meer informatie over Terrace (TRC) prijs

Terrace (TRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Terrace (TRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRC begrijpt, kun je de live prijs van TRC token verkennen!

Terrace (TRC) Prijsgeschiedenis Door de TRC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRC prijsgeschiedenis!

