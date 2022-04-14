TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TRAVA.FINANCE (TRAVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Informatie TRAVA is the world's first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Officiële website: https://trava.finance/ Whitepaper: https://docs.trava.finance/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TRAVA.FINANCE (TRAVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 442.77K $ 442.77K $ 442.77K Totale voorraad: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Circulerende voorraad: $ 4.24B $ 4.24B $ 4.24B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 522.50K $ 522.50K $ 522.50K Hoogste ooit: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Laagste ooit: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Huidige prijs: $ 0.0001045 $ 0.0001045 $ 0.0001045 Meer informatie over TRAVA.FINANCE (TRAVA) prijs

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TRAVA.FINANCE (TRAVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRAVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRAVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRAVA begrijpt, kun je de live prijs van TRAVA token verkennen!

TRAVA.FINANCE (TRAVA) Prijsgeschiedenis Door de TRAVA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TRAVA prijsgeschiedenis!

