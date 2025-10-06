BeursDEX+
De live Tradoor prijs vandaag is 1.9468 USD. Volg realtime TRADOOR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TRADOOR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Tradoor logo

Tradoor koers(TRADOOR)

1 TRADOOR naar USD live prijs:

$1.9468
+1.67%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:41:40 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.85
24u laag
$ 2.0715
24u hoog

$ 1.85
$ 2.0715
--
--
+0.64%

+1.67%

-27.06%

-27.06%

Tradoor (TRADOOR) real-time prijs is $ 1.9468. De afgelopen 24 uur werd er TRADOOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.85 en een hoogtepunt van $ 2.0715, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRADOOR hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRADOOR met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, +1.67% in de afgelopen 24 uur en -27.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tradoor (TRADOOR) Marktinformatie

--
----

$ 64.74K
$ 64.74K$ 64.74K

$ 116.81M
$ 116.81M$ 116.81M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Tradoor is --, met een handelsvolume van $ 64.74K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRADOOR is --, met een totale voorraad van 60000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 116.81M.

Tradoor (TRADOOR) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Tradoor prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.031978+1.67%
30 dagen$ -1.1534-37.21%
60 dagen$ +0.4333+28.62%
90 dagen$ +1.8468+1,846.80%
Tradoor prijswijziging vandaag

TRADOOR registreerde vandaag een verandering van $ +0.031978 (+1.67%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Tradoor 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -1.1534 (-37.21%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Tradoor 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TRADOOR zien we een verandering van $ +0.4333 (+28.62%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Tradoor 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +1.8468 (+1,846.80%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Tradoor (TRADOOR) bekijken?

Bekijk nu de Tradoorprijsgeschiedenispagina.

Wat is Tradoor (TRADOOR)?

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTradoor investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TRADOOR staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Tradoor lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Tradoor aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Tradoor Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tradoor (TRADOOR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tradoor (TRADOOR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tradoor te bekijken.

Bekijk nu de Tradoor prijsvoorspelling !

Tradoor (TRADOOR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tradoor (TRADOOR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TRADOOR token !

Hoe koop je Tradoor (TRADOOR)?

Op zoek naar Hoe koop je Tradoor? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Tradoor gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TRADOOR naar lokale valuta's

1 Tradoor(TRADOOR) naar VND
51,230.042
1 Tradoor(TRADOOR) naar AUD
A$2.998072
1 Tradoor(TRADOOR) naar GBP
1.479568
1 Tradoor(TRADOOR) naar EUR
1.693716
1 Tradoor(TRADOOR) naar USD
$1.9468
1 Tradoor(TRADOOR) naar MYR
RM8.157092
1 Tradoor(TRADOOR) naar TRY
81.96028
1 Tradoor(TRADOOR) naar JPY
¥297.8604
1 Tradoor(TRADOOR) naar ARS
ARS$2,837.889296
1 Tradoor(TRADOOR) naar RUB
158.313776
1 Tradoor(TRADOOR) naar INR
172.603288
1 Tradoor(TRADOOR) naar IDR
Rp32,446.653688
1 Tradoor(TRADOOR) naar PHP
114.588648
1 Tradoor(TRADOOR) naar EGP
￡E.92.297788
1 Tradoor(TRADOOR) naar BRL
R$10.51272
1 Tradoor(TRADOOR) naar CAD
C$2.744988
1 Tradoor(TRADOOR) naar BDT
237.31492
1 Tradoor(TRADOOR) naar NGN
2,809.2324
1 Tradoor(TRADOOR) naar COP
$7,516.5948
1 Tradoor(TRADOOR) naar ZAR
R.34.030064
1 Tradoor(TRADOOR) naar UAH
81.921344
1 Tradoor(TRADOOR) naar TZS
T.Sh.4,783.2876
1 Tradoor(TRADOOR) naar VES
Bs434.1364
1 Tradoor(TRADOOR) naar CLP
$1,841.6728
1 Tradoor(TRADOOR) naar PKR
Rs550.399296
1 Tradoor(TRADOOR) naar KZT
1,020.31788
1 Tradoor(TRADOOR) naar THB
฿63.348872
1 Tradoor(TRADOOR) naar TWD
NT$60.195056
1 Tradoor(TRADOOR) naar AED
د.إ7.144756
1 Tradoor(TRADOOR) naar CHF
Fr1.576908
1 Tradoor(TRADOOR) naar HKD
HK$15.126636
1 Tradoor(TRADOOR) naar AMD
֏744.74834
1 Tradoor(TRADOOR) naar MAD
.د.م18.124708
1 Tradoor(TRADOOR) naar MXN
$36.346756
1 Tradoor(TRADOOR) naar SAR
ريال7.3005
1 Tradoor(TRADOOR) naar ETB
Br297.76306
1 Tradoor(TRADOOR) naar KES
KSh251.507092
1 Tradoor(TRADOOR) naar JOD
د.أ1.3802812
1 Tradoor(TRADOOR) naar PLN
7.20316
1 Tradoor(TRADOOR) naar RON
лв8.604856
1 Tradoor(TRADOOR) naar SEK
kr18.650344
1 Tradoor(TRADOOR) naar BGN
лв3.30956
1 Tradoor(TRADOOR) naar HUF
Ft657.025532
1 Tradoor(TRADOOR) naar CZK
41.27216
1 Tradoor(TRADOOR) naar KWD
د.ك0.5976676
1 Tradoor(TRADOOR) naar ILS
6.366036
1 Tradoor(TRADOOR) naar BOB
Bs13.452388
1 Tradoor(TRADOOR) naar AZN
3.30956
1 Tradoor(TRADOOR) naar TJS
SM17.949496
1 Tradoor(TRADOOR) naar GEL
5.295296
1 Tradoor(TRADOOR) naar AOA
Kz1,776.26032
1 Tradoor(TRADOOR) naar BHD
.د.ب0.7339436
1 Tradoor(TRADOOR) naar BMD
$1.9468
1 Tradoor(TRADOOR) naar DKK
kr12.634732
1 Tradoor(TRADOOR) naar HNL
L51.278712
1 Tradoor(TRADOOR) naar MUR
89.591736
1 Tradoor(TRADOOR) naar NAD
$33.854852
1 Tradoor(TRADOOR) naar NOK
kr19.915764
1 Tradoor(TRADOOR) naar NZD
$3.445836
1 Tradoor(TRADOOR) naar PAB
B/.1.9468
1 Tradoor(TRADOOR) naar PGK
K8.2739
1 Tradoor(TRADOOR) naar QAR
ر.ق7.086352
1 Tradoor(TRADOOR) naar RSD
дин.198.690408
1 Tradoor(TRADOOR) naar UZS
soʻm23,176.186768
1 Tradoor(TRADOOR) naar ALL
L163.745348
1 Tradoor(TRADOOR) naar ANG
ƒ3.484772
1 Tradoor(TRADOOR) naar AWG
ƒ3.484772
1 Tradoor(TRADOOR) naar BBD
$3.8936
1 Tradoor(TRADOOR) naar BAM
KM3.30956
1 Tradoor(TRADOOR) naar BIF
Fr5,741.1132
1 Tradoor(TRADOOR) naar BND
$2.53084
1 Tradoor(TRADOOR) naar BSD
$1.9468
1 Tradoor(TRADOOR) naar JMD
$312.519804
1 Tradoor(TRADOOR) naar KHR
7,818.465608
1 Tradoor(TRADOOR) naar KMF
Fr829.3368
1 Tradoor(TRADOOR) naar LAK
42,321.738284
1 Tradoor(TRADOOR) naar LKR
රු593.345704
1 Tradoor(TRADOOR) naar MDL
L33.348684
1 Tradoor(TRADOOR) naar MGA
Ar8,769.3606
1 Tradoor(TRADOOR) naar MOP
P15.5744
1 Tradoor(TRADOOR) naar MVR
29.98072
1 Tradoor(TRADOOR) naar MWK
MK3,379.858948
1 Tradoor(TRADOOR) naar MZN
MT124.49786
1 Tradoor(TRADOOR) naar NPR
रु276.173048
1 Tradoor(TRADOOR) naar PYG
13,806.7056
1 Tradoor(TRADOOR) naar RWF
Fr2,824.8068
1 Tradoor(TRADOOR) naar SBD
$16.022164
1 Tradoor(TRADOOR) naar SCR
26.18446
1 Tradoor(TRADOOR) naar SRD
$74.9518
1 Tradoor(TRADOOR) naar SVC
$17.0345
1 Tradoor(TRADOOR) naar SZL
L33.87432
1 Tradoor(TRADOOR) naar TMT
m6.833268
1 Tradoor(TRADOOR) naar TND
د.ت5.7196984
1 Tradoor(TRADOOR) naar TTD
$13.199304
1 Tradoor(TRADOOR) naar UGX
Sh6,782.6512
1 Tradoor(TRADOOR) naar XAF
Fr1,111.6228
1 Tradoor(TRADOOR) naar XCD
$5.25636
1 Tradoor(TRADOOR) naar XOF
Fr1,111.6228
1 Tradoor(TRADOOR) naar XPF
Fr200.5204
1 Tradoor(TRADOOR) naar BWP
P26.2818
1 Tradoor(TRADOOR) naar BZD
$3.913068
1 Tradoor(TRADOOR) naar CVE
$187.145884
1 Tradoor(TRADOOR) naar DJF
Fr344.5836
1 Tradoor(TRADOOR) naar DOP
$125.101368
1 Tradoor(TRADOOR) naar DZD
د.ج254.73878
1 Tradoor(TRADOOR) naar FJD
$4.438704
1 Tradoor(TRADOOR) naar GNF
Fr16,927.426
1 Tradoor(TRADOOR) naar GTQ
Q14.912488
1 Tradoor(TRADOOR) naar GYD
$407.27056
1 Tradoor(TRADOOR) naar ISK
kr245.2968

Tradoor bron

Voor een beter begrip van Tradoor kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Tradoor
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tradoor

Hoeveel is Tradoor (TRADOOR) vandaag waard?
De live TRADOOR prijs in USD is 1.9468 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TRADOOR naar USD prijs?
De huidige prijs van TRADOOR naar USD is $ 1.9468. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tradoor?
De marktkapitalisatie van TRADOOR is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TRADOOR?
De circulerende voorraad van TRADOOR is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TRADOOR?
TRADOOR bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TRADOOR?
TRADOOR zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TRADOOR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TRADOOR is $ 64.74K USD.
Zal TRADOOR dit jaar hoger gaan?
TRADOOR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TRADOOR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:41:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

TRADOOR-naar-USD calculator

Bedrag

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 1.9468 USD

Handel in TRADOOR

TRADOOR/USDT
$1.9468
$1.9468$1.9468
+1.68%

