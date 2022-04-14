TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TORSY MEMECOIN (TORSY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TORSY MEMECOIN (TORSY) Informatie Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Officiële website: https://torsy.meme/ Whitepaper: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Koop nu TORSY!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TORSY MEMECOIN (TORSY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 492.10K $ 492.10K $ 492.10K Totale voorraad: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Circulerende voorraad: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 492.10K $ 492.10K $ 492.10K Hoogste ooit: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Laagste ooit: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Huidige prijs: $ 0.000703 $ 0.000703 $ 0.000703 Meer informatie over TORSY MEMECOIN (TORSY) prijs

TORSY MEMECOIN (TORSY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TORSY MEMECOIN (TORSY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TORSY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TORSY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TORSY begrijpt, kun je de live prijs van TORSY token verkennen!

Hoe koop je TORSY? Wil je TORSY MEMECOIN (TORSY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TORSY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TORSY koopt op MEXC!

TORSY MEMECOIN (TORSY) Prijsgeschiedenis Door de TORSY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TORSY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TORSY Wil je weten waar je TORSY naartoe gaat? Onze TORSY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TORSY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!