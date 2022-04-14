Tonny (TONNY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tonny (TONNY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tonny (TONNY) Informatie Tonny is a meme & tap-to-earn project where users get $xTonny which can be rewarded with meme token TONNY by playing Tonny TG mini game and referring users. Tonny is a meme & tap-to-earn project where users get $xTonny which can be rewarded with meme token TONNY by playing Tonny TG mini game and referring users. Officiële website: https://tonny.io/ Block explorer: https://tonscan.org/jetton/EQC7ilfUj2egjitpNBgW86I3Zr1lJEnqf1MwscMc59HjaU_U#transactions Koop nu TONNY!

Tonny (TONNY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tonny (TONNY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.38B $ 1.38B $ 1.38B Hoogste ooit: $ 0.11795 $ 0.11795 $ 0.11795 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.06918 $ 0.06918 $ 0.06918 Meer informatie over Tonny (TONNY) prijs

Tonny (TONNY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tonny (TONNY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TONNY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TONNY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TONNY begrijpt, kun je de live prijs van TONNY token verkennen!

