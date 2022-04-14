TOMI (TOMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TOMI (TOMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOMI (TOMI) Informatie tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Officiële website: https://tomi.com/ Whitepaper: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449

TOMI (TOMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOMI (TOMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Laagste ooit: $ 0.000077578320728901 $ 0.000077578320728901 $ 0.000077578320728901 Huidige prijs: $ 0.00006134 $ 0.00006134 $ 0.00006134 Meer informatie over TOMI (TOMI) prijs

TOMI (TOMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TOMI (TOMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOMI begrijpt, kun je de live prijs van TOMI token verkennen!

TOMI (TOMI) Prijsgeschiedenis Door de TOMI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TOMI prijsgeschiedenis!

