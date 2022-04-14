Trac Network (TNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Trac Network (TNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Trac Network (TNK) Informatie Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. Officiële website: https://trac.network/ Block explorer: https://unisat.io/brc20/trac

Trac Network (TNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Trac Network (TNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.23M $ 7.23M $ 7.23M Hoogste ooit: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 Laagste ooit: $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 Huidige prijs: $ 0.3445 $ 0.3445 $ 0.3445 Meer informatie over Trac Network (TNK) prijs

Trac Network (TNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Trac Network (TNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TNK begrijpt, kun je de live prijs van TNK token verkennen!

