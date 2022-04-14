Token Metrics AI (TMAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Token Metrics AI (TMAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Token Metrics AI (TMAI) Informatie Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Officiële website: https://www.tokenmetrics.com/ Block explorer: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Koop nu TMAI!

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Token Metrics AI (TMAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Hoogste ooit: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Laagste ooit: $ 0.000380880671600426 $ 0.000380880671600426 $ 0.000380880671600426 Huidige prijs: $ 0.0004986 $ 0.0004986 $ 0.0004986 Meer informatie over Token Metrics AI (TMAI) prijs

Token Metrics AI (TMAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Token Metrics AI (TMAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TMAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TMAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TMAI begrijpt, kun je de live prijs van TMAI token verkennen!

