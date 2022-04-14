Toko Token (TKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Toko Token (TKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Toko Token (TKO) Informatie Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Officiële website: https://www.tokocrypto.com/ Whitepaper: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Koop nu TKO!

Toko Token (TKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Toko Token (TKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.91M $ 31.91M $ 31.91M Totale voorraad: $ 495.66M $ 495.66M $ 495.66M Circulerende voorraad: $ 169.20M $ 169.20M $ 169.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 94.30M $ 94.30M $ 94.30M Hoogste ooit: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Laagste ooit: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Huidige prijs: $ 0.1886 $ 0.1886 $ 0.1886 Meer informatie over Toko Token (TKO) prijs

Toko Token (TKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Toko Token (TKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TKO begrijpt, kun je de live prijs van TKO token verkennen!

