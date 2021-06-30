IRON Titanium (TITAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in IRON Titanium (TITAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

IRON Titanium (TITAN) Informatie TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Officiële website: https://www.titandao.finance/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A

IRON Titanium (TITAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor IRON Titanium (TITAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Hoogste ooit: $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 $ 0.0000033445 Laagste ooit: $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 $ 0.000000004556478833 Huidige prijs: $ 0.000000006637 $ 0.000000006637 $ 0.000000006637 Meer informatie over IRON Titanium (TITAN) prijs

IRON Titanium (TITAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van IRON Titanium (TITAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TITAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TITAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TITAN begrijpt, kun je de live prijs van TITAN token verkennen!

Hoe koop je TITAN? Wil je IRON Titanium (TITAN) toevoegen aan je portfolio?

IRON Titanium (TITAN) Prijsgeschiedenis Door de TITAN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van TITAN Wil je weten waar je TITAN naartoe gaat? Onze TITAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

