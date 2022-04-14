Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ribbita by Virtuals (TIBBIR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Informatie TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Block explorer: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Koop nu TIBBIR!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ribbita by Virtuals (TIBBIR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.05M $ 217.05M $ 217.05M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 217.05M $ 217.05M $ 217.05M Hoogste ooit: $ 0.2737 $ 0.2737 $ 0.2737 Laagste ooit: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Huidige prijs: $ 0.21705 $ 0.21705 $ 0.21705 Meer informatie over Ribbita by Virtuals (TIBBIR) prijs

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ribbita by Virtuals (TIBBIR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TIBBIR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TIBBIR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TIBBIR begrijpt, kun je de live prijs van TIBBIR token verkennen!

Hoe koop je TIBBIR? Wil je Ribbita by Virtuals (TIBBIR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TIBBIR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TIBBIR koopt op MEXC!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Prijsgeschiedenis Door de TIBBIR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TIBBIR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TIBBIR Wil je weten waar je TIBBIR naartoe gaat? Onze TIBBIR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TIBBIR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!