Throne (THN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Throne (THN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Throne (THN) Informatie Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Officiële website: https://www.thronelabs.io/ Whitepaper: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Koop nu THN!

Throne (THN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Throne (THN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.68K $ 87.68K $ 87.68K Totale voorraad: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Circulerende voorraad: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 443.01K $ 443.01K $ 443.01K Hoogste ooit: $ 10 $ 10 $ 10 Laagste ooit: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Huidige prijs: $ 0.0002244 $ 0.0002244 $ 0.0002244 Meer informatie over Throne (THN) prijs

Throne (THN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Throne (THN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THN begrijpt, kun je de live prijs van THN token verkennen!

Hoe koop je THN? Wil je Throne (THN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om THN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je THN koopt op MEXC!

Throne (THN) Prijsgeschiedenis Door de THN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de THN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van THN Wil je weten waar je THN naartoe gaat? Onze THN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van THN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!