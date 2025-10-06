BeursDEX+
De live THINK Token prijs vandaag is 0.00552 USD. Volg realtime THINK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de THINK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over THINK

THINK Prijsinformatie

Wat is THINK

THINK whitepaper

THINK officiële website

THINK tokenomie

THINK Prijsvoorspelling

THINK Geschiedenis

THINK koopgids

THINK-naar-Fiat valutaconversie

THINK spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

THINK Token logo

THINK Token koers(THINK)

1 THINK naar USD live prijs:

$0.00552
-4.33%1D
USD
THINK Token (THINK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:40:34 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0053
24u laag
$ 0.00631
24u hoog

$ 0.0053
$ 0.00631
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
+2.03%

-4.33%

-21.48%

-21.48%

THINK Token (THINK) real-time prijs is $ 0.00552. De afgelopen 24 uur werd er THINK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0053 en een hoogtepunt van $ 0.00631, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THINK hoogste prijs aller tijden is $ 0.09159672574773454, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.004525510452854356 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THINK met +2.03% veranderd in het afgelopen uur, -4.33% in de afgelopen 24 uur en -21.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

THINK Token (THINK) Marktinformatie

No.3879

$ 0.00
$ 53.10K
$ 5.52M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van THINK Token is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 53.10K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THINK is 0.00, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.52M.

THINK Token (THINK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van THINK Token prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0002498-4.33%
30 dagen$ -0.00171-23.66%
60 dagen$ -0.00781-58.59%
90 dagen$ -0.01891-77.41%
THINK Token prijswijziging vandaag

THINK registreerde vandaag een verandering van $ -0.0002498 (-4.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

THINK Token 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00171 (-23.66%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

THINK Token 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,THINK zien we een verandering van $ -0.00781 (-58.59%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

THINK Token 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.01891 (-77.41%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van THINK Token (THINK) bekijken?

Bekijk nu de THINK Tokenprijsgeschiedenispagina.

Wat is THINK Token (THINK)?

THINK Token is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTHINK Token investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van THINK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over THINK Token lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je THINK Token aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

THINK Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal THINK Token (THINK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je THINK Token (THINK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor THINK Token te bekijken.

Bekijk nu de THINK Token prijsvoorspelling !

THINK Token (THINK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van THINK Token (THINK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van THINK token !

Hoe koop je THINK Token (THINK)?

Op zoek naar Hoe koop je THINK Token? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt THINK Token gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

THINK naar lokale valuta's

1 THINK Token(THINK) naar VND
145.2588
1 THINK Token(THINK) naar AUD
A$0.0085008
1 THINK Token(THINK) naar GBP
0.0041952
1 THINK Token(THINK) naar EUR
0.0048024
1 THINK Token(THINK) naar USD
$0.00552
1 THINK Token(THINK) naar MYR
RM0.0231288
1 THINK Token(THINK) naar TRY
0.232392
1 THINK Token(THINK) naar JPY
¥0.84456
1 THINK Token(THINK) naar ARS
ARS$8.0466144
1 THINK Token(THINK) naar RUB
0.4488864
1 THINK Token(THINK) naar INR
0.4894032
1 THINK Token(THINK) naar IDR
Rp91.9999632
1 THINK Token(THINK) naar PHP
0.3249072
1 THINK Token(THINK) naar EGP
￡E.0.2617032
1 THINK Token(THINK) naar BRL
R$0.029808
1 THINK Token(THINK) naar CAD
C$0.0077832
1 THINK Token(THINK) naar BDT
0.672888
1 THINK Token(THINK) naar NGN
7.96536
1 THINK Token(THINK) naar COP
$21.31272
1 THINK Token(THINK) naar ZAR
R.0.0964896
1 THINK Token(THINK) naar UAH
0.2322816
1 THINK Token(THINK) naar TZS
T.Sh.13.56264
1 THINK Token(THINK) naar VES
Bs1.23096
1 THINK Token(THINK) naar CLP
$5.22192
1 THINK Token(THINK) naar PKR
Rs1.5606144
1 THINK Token(THINK) naar KZT
2.893032
1 THINK Token(THINK) naar THB
฿0.1796208
1 THINK Token(THINK) naar TWD
NT$0.1706784
1 THINK Token(THINK) naar AED
د.إ0.0202584
1 THINK Token(THINK) naar CHF
Fr0.0044712
1 THINK Token(THINK) naar HKD
HK$0.0428904
1 THINK Token(THINK) naar AMD
֏2.111676
1 THINK Token(THINK) naar MAD
.د.م0.0513912
1 THINK Token(THINK) naar MXN
$0.1030584
1 THINK Token(THINK) naar SAR
ريال0.0207
1 THINK Token(THINK) naar ETB
Br0.844284
1 THINK Token(THINK) naar KES
KSh0.7131288
1 THINK Token(THINK) naar JOD
د.أ0.00391368
1 THINK Token(THINK) naar PLN
0.020424
1 THINK Token(THINK) naar RON
лв0.0243984
1 THINK Token(THINK) naar SEK
kr0.0528816
1 THINK Token(THINK) naar BGN
лв0.009384
1 THINK Token(THINK) naar HUF
Ft1.8629448
1 THINK Token(THINK) naar CZK
0.117024
1 THINK Token(THINK) naar KWD
د.ك0.00169464
1 THINK Token(THINK) naar ILS
0.0180504
1 THINK Token(THINK) naar BOB
Bs0.0381432
1 THINK Token(THINK) naar AZN
0.009384
1 THINK Token(THINK) naar TJS
SM0.0508944
1 THINK Token(THINK) naar GEL
0.0150144
1 THINK Token(THINK) naar AOA
Kz5.036448
1 THINK Token(THINK) naar BHD
.د.ب0.00208104
1 THINK Token(THINK) naar BMD
$0.00552
1 THINK Token(THINK) naar DKK
kr0.0358248
1 THINK Token(THINK) naar HNL
L0.1453968
1 THINK Token(THINK) naar MUR
0.2540304
1 THINK Token(THINK) naar NAD
$0.0959928
1 THINK Token(THINK) naar NOK
kr0.0564696
1 THINK Token(THINK) naar NZD
$0.0097704
1 THINK Token(THINK) naar PAB
B/.0.00552
1 THINK Token(THINK) naar PGK
K0.02346
1 THINK Token(THINK) naar QAR
ر.ق0.0200928
1 THINK Token(THINK) naar RSD
дин.0.5633712
1 THINK Token(THINK) naar UZS
soʻm65.7142752
1 THINK Token(THINK) naar ALL
L0.4642872
1 THINK Token(THINK) naar ANG
ƒ0.0098808
1 THINK Token(THINK) naar AWG
ƒ0.0098808
1 THINK Token(THINK) naar BBD
$0.01104
1 THINK Token(THINK) naar BAM
KM0.009384
1 THINK Token(THINK) naar BIF
Fr16.27848
1 THINK Token(THINK) naar BND
$0.007176
1 THINK Token(THINK) naar BSD
$0.00552
1 THINK Token(THINK) naar JMD
$0.8861256
1 THINK Token(THINK) naar KHR
22.1686512
1 THINK Token(THINK) naar KMF
Fr2.35152
1 THINK Token(THINK) naar LAK
119.9999976
1 THINK Token(THINK) naar LKR
රු1.6823856
1 THINK Token(THINK) naar MDL
L0.0945576
1 THINK Token(THINK) naar MGA
Ar24.86484
1 THINK Token(THINK) naar MOP
P0.04416
1 THINK Token(THINK) naar MVR
0.085008
1 THINK Token(THINK) naar MWK
MK9.5833272
1 THINK Token(THINK) naar MZN
MT0.353004
1 THINK Token(THINK) naar NPR
रु0.7830672
1 THINK Token(THINK) naar PYG
39.14784
1 THINK Token(THINK) naar RWF
Fr8.00952
1 THINK Token(THINK) naar SBD
$0.0454296
1 THINK Token(THINK) naar SCR
0.074244
1 THINK Token(THINK) naar SRD
$0.21252
1 THINK Token(THINK) naar SVC
$0.0483
1 THINK Token(THINK) naar SZL
L0.096048
1 THINK Token(THINK) naar TMT
m0.0193752
1 THINK Token(THINK) naar TND
د.ت0.01621776
1 THINK Token(THINK) naar TTD
$0.0374256
1 THINK Token(THINK) naar UGX
Sh19.23168
1 THINK Token(THINK) naar XAF
Fr3.15192
1 THINK Token(THINK) naar XCD
$0.014904
1 THINK Token(THINK) naar XOF
Fr3.15192
1 THINK Token(THINK) naar XPF
Fr0.56856
1 THINK Token(THINK) naar BWP
P0.07452
1 THINK Token(THINK) naar BZD
$0.0110952
1 THINK Token(THINK) naar CVE
$0.5306376
1 THINK Token(THINK) naar DJF
Fr0.97704
1 THINK Token(THINK) naar DOP
$0.3547152
1 THINK Token(THINK) naar DZD
د.ج0.722292
1 THINK Token(THINK) naar FJD
$0.0125856
1 THINK Token(THINK) naar GNF
Fr47.9964
1 THINK Token(THINK) naar GTQ
Q0.0422832
1 THINK Token(THINK) naar GYD
$1.154784
1 THINK Token(THINK) naar ISK
kr0.69552

THINK Token bron

Voor een beter begrip van THINK Token kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van THINK Token
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over THINK Token

Hoeveel is THINK Token (THINK) vandaag waard?
De live THINK prijs in USD is 0.00552 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige THINK naar USD prijs?
De huidige prijs van THINK naar USD is $ 0.00552. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van THINK Token?
De marktkapitalisatie van THINK is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van THINK?
De circulerende voorraad van THINK is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van THINK?
THINK bereikte een ATH-prijs van 0.09159672574773454 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van THINK?
THINK zag een ATL-prijs van 0.004525510452854356 USD.
Wat is het handelsvolume van THINK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van THINK is $ 53.10K USD.
Zal THINK dit jaar hoger gaan?
THINK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de THINK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
THINK Token (THINK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

