TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TOKYO GAMES TOKEN (TGT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Informatie TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan's No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Officiële website: https://tokyogamestoken.com/ Whitepaper: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Block explorer: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TOKYO GAMES TOKEN (TGT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 498.07K $ 498.07K $ 498.07K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Hoogste ooit: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Laagste ooit: $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 $ 0.003002904887094426 Huidige prijs: $ 0.003097 $ 0.003097 $ 0.003097 Meer informatie over TOKYO GAMES TOKEN (TGT) prijs

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TOKYO GAMES TOKEN (TGT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TGT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TGT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TGT begrijpt, kun je de live prijs van TGT token verkennen!

