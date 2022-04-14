TFUEL (TFUEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TFUEL (TFUEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TFUEL (TFUEL) Informatie Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Officiële website: https://www.thetatoken.org Whitepaper: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Block explorer: https://explorer.thetatoken.org/

TFUEL (TFUEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TFUEL (TFUEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 221.54M Totale voorraad: $ 7.08B Circulerende voorraad: $ 7.08B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 221.54M Hoogste ooit: $ 0.1 Laagste ooit: $ 0.000889723475662 Huidige prijs: $ 0.0313

TFUEL (TFUEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TFUEL (TFUEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TFUEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TFUEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TFUEL begrijpt, kun je de live prijs van TFUEL token verkennen!

