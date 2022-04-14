TrustFi (TFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TrustFi (TFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TrustFi (TFI) Informatie TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model ("PLM"), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. Officiële website: https://trustfi.org/ Whitepaper: https://docs.trustfi.org/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235

TrustFi (TFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TrustFi (TFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 420.00K $ 420.00K $ 420.00K Hoogste ooit: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Laagste ooit: $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 Huidige prijs: $ 0.0042 $ 0.0042 $ 0.0042 Meer informatie over TrustFi (TFI) prijs

TrustFi (TFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TrustFi (TFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TFI begrijpt, kun je de live prijs van TFI token verkennen!

