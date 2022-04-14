Tevaera (TEVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tevaera (TEVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tevaera (TEVA) Informatie Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Officiële website: https://tevaera.com/ Whitepaper: https://docs.tevaera.com/ Block explorer: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Koop nu TEVA!

Tevaera (TEVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tevaera (TEVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Totale voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Circulerende voorraad: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.28M $ 15.28M $ 15.28M Hoogste ooit: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Laagste ooit: $ 0.003895729079772386 $ 0.003895729079772386 $ 0.003895729079772386 Huidige prijs: $ 0.00382 $ 0.00382 $ 0.00382 Meer informatie over Tevaera (TEVA) prijs

Tevaera (TEVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tevaera (TEVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TEVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TEVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TEVA begrijpt, kun je de live prijs van TEVA token verkennen!

