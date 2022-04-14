Tectum EmissionToken (TET) Tokenomie
Tectum EmissionToken (TET) Informatie
Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.
Tectum EmissionToken (TET) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tectum EmissionToken (TET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Tectum EmissionToken (TET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Tectum EmissionToken (TET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal TET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel TET tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van TET begrijpt, kun je de live prijs van TET token verkennen!
Hoe koop je TET?
Wil je Tectum EmissionToken (TET) toevoegen aan je portfolio?
Tectum EmissionToken (TET) Prijsgeschiedenis
Door de TET prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.
Tectum EmissionToken (TET) kopen
Bedrag
