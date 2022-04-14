Titan (TES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Titan (TES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Titan (TES) Informatie Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. Officiële website: https://titantrading.io/ Whitepaper: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Koop nu TES!

Titan (TES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Titan (TES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 62.76K $ 62.76K $ 62.76K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 627.60K $ 627.60K $ 627.60K Hoogste ooit: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 Laagste ooit: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 Huidige prijs: $ 0.006276 $ 0.006276 $ 0.006276 Meer informatie over Titan (TES) prijs

Titan (TES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Titan (TES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TES begrijpt, kun je de live prijs van TES token verkennen!

Hoe koop je TES? Wil je Titan (TES) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TES te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TES koopt op MEXC!

Titan (TES) Prijsgeschiedenis Door de TES prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TES prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TES Wil je weten waar je TES naartoe gaat? Onze TES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TES token!

