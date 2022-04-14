Terraport (TERRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Terraport (TERRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Terraport (TERRA) Informatie Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform. Officiële website: https://terraport.finance Whitepaper: https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/ Block explorer: https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp Koop nu TERRA!

Terraport (TERRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Terraport (TERRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 641.37M $ 641.37M $ 641.37M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Hoogste ooit: $ 0.12538 $ 0.12538 $ 0.12538 Laagste ooit: $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 $ 0.002779654513498339 Huidige prijs: $ 0.004931 $ 0.004931 $ 0.004931 Meer informatie over Terraport (TERRA) prijs

Terraport (TERRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Terraport (TERRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TERRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TERRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TERRA begrijpt, kun je de live prijs van TERRA token verkennen!

Terraport (TERRA) Prijsgeschiedenis Door de TERRA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TERRA prijsgeschiedenis!

