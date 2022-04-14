Telcoin (TEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Telcoin (TEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Telcoin (TEL) Informatie Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Officiële website: https://www.telco.in/ Whitepaper: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Block explorer: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F

Telcoin (TEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Telcoin (TEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 385.23M $ 385.23M $ 385.23M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 423.30M $ 423.30M $ 423.30M Hoogste ooit: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 Laagste ooit: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Huidige prijs: $ 0.004233 $ 0.004233 $ 0.004233 Meer informatie over Telcoin (TEL) prijs

Telcoin (TEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Telcoin (TEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TEL begrijpt, kun je de live prijs van TEL token verkennen!

Telcoin (TEL) Prijsgeschiedenis Door de TEL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TEL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TEL Wil je weten waar je TEL naartoe gaat? Onze TEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TEL token!

