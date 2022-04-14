Tordess (TDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tordess (TDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tordess (TDS) Informatie Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy. Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy. Officiële website: https://tordess.com Block explorer: https://bscscan.com/token/0x82f0508797a7167add9274b3aee4293158a8645e Koop nu TDS!

Tordess (TDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tordess (TDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Hoogste ooit: $ 0.3179 $ 0.3179 $ 0.3179 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.01801 $ 0.01801 $ 0.01801 Meer informatie over Tordess (TDS) prijs

Tordess (TDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tordess (TDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TDS begrijpt, kun je de live prijs van TDS token verkennen!

Hoe koop je TDS? Wil je Tordess (TDS) toevoegen aan je portfolio?

Tordess (TDS) Prijsgeschiedenis Door de TDS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van TDS Wil je weten waar je TDS naartoe gaat? Onze TDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

